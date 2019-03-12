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​Голодуем, холодуем: в сети вспомнили пророчество взорванного главаря ДНР для Украины

вторник, 12 марта 2019, 04:27

В сети вспомнили угрожающие "пророчества" по Украине экс-главаря ДНР Александра Захарченка.

Об этом написал блогер пд ником Иосиф Пиночет‏.

"Вот два года прошло. Украина, как вам живется "Без света, тепла, продуктов, скоро зарплат и пенсий"?", - пишет блогер.

"Захаропопандополо выключили свет навсегда.лол", "Вот тут "живется" - ключевое слово", "Захар теперь сам живёт без света", "Ага, ещё одна Ванга", "саня настолько жесткий, шо рекомендует с того света))", "З - Зубожиння. Голодаем, холодаем, недоедаем... Потому доесть то, что приготовили - невозможно...", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированных территорий Донбасса массово ездят на заработки на территорию Евросоюза пользуясь безвизом.

Ранее экс-главарь ДНР признался, как грабил Донбасс под крики о войне.

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