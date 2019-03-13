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Полиция разыскивает пропавшую мать с ребенком: их видели с двумя мужчинами, фото

среда, 13 марта 2019, 12:39

Полиция Днепропетровской области объявила в розыск пропавшую мать с 1,5 летним ребенком, пропавших в городе Вольногорск.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что 3 марта Екатерина Ковалева, 01.01.1997 г.р. пошла на прогулку вместе с сыном Павлом 12.07.2017 г.р. Женщину с ребенком видели вместе с двумя мужчинами 7 марта.

Правоохранители также опубликовали фото пропавших и мужчин, с которыми ее видели в последний раз.

"Если вы узнали лиц на фото, или есть какия-либо полезная информация о местонахождении женщины и ее сына, просьба срочно позвонить в полицию по телефонам 102 или 068 923 04 02", - добавили в полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители объявили в розыск стрелков, открывших огонь по полиции на житомирской трассе.

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