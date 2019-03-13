Столкновения в Черкассах: стало известно о решении суда по активистам "Нацкорпуса"

Поздно вечером во вторник, 12 марта, Сосновский районный суд Черкасс избрал меру пресечения двум активистам "Нацкорпуса", которых задержали во время столкновений в Черкассах.

Об этом сообщает "Нацкорпус – Черкасчина" в Facebook.

Так, руководителю ячейки Дмитрию Кухарчуку судья назначила круглосуточный домашний арест, другой активист Антон Братко будет находиться под ночным домашним арестом.

При этом, прокуроры требовали для подозреваемых содержание под стражей в СИЗО без права внести залог.

Напомним, 9 марта к зданию Администрации президента в Киеве пришли участники организаций "Национальный корпус" и "Национальные дружины". Они требовали взять под стражу фигурантов громкого скандала с хищениями в Минобороны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали о двойном просчете в связи со столкновениями в Черкассах и Киеве.