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Убийства новорожденных: как помочь матерям в депрессии

среда, 13 марта 2019, 13:43

Существенно сократить количество ситуаций, когда мать принимает решение избавиться от ребенка жестоким способом, поможет дополнительное внимание со стороны ее ближайшего окружения.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявили отечественные эксперты.

"Окружение женщины играет очень важную роль. Нужна поддержка на уровне семьи, партнера (если они, конечно, есть) и громады. В тех подобных случаях, которые известны мне, такой поддержки у женщин не было", - заявила правительственная уполномоченная по гендерной политике Екатерина Левченко.

Вице-президент Всеукраинской фундации "Защита прав детей" Алексей Лазаренко считает, что случаи, когда женщина не становится на учет по беременности, могут быть сигналом к тому, что произойдет что-то страшное.

Если у беременной женщины просто нет близких, которые бы ее поддержали, помощь в решении проблем должно предложить государство, отмечает эксперт по правам детей Людмила Волынец. По ее словам, на практике все выходит совсем иначе.

"Убрали медицинский патронаж. Его нет в стране. Если раньше женщина рожала, то через день после выписки из роддома к ней приходил медик, а потом каждый месяц приходили и проверяли состояние ребенка, то сейчас этой процедуры нет. Получается, когда ребенок находится в реальной опасности, его может никто не видеть. Такие женщины, как правило, рожают, не находясь на медицинском дородовом сопровождении", - заявила она.

Детально читайте в материале "Апострофа" : Родила, задушила и выбросила: как остановить матерей-убийц в Украине.

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