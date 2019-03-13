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В Крыму может случиться новая трагедия: сети ужаснуло видео из детсада в Ялте

среда, 13 марта 2019, 23:16

В Ялте три года назад начали строить новый корпус для детского сада N3, но новое здание так и не построили, а старое начало оседать.

Соответсвующим видео поделились на странице "Четкий ТАСС" в Twitter.

По сравнению с прошлым годом трещины в детсаду стали еще больше. Также в здании полопались стеклопакеты.

"Крымчане продолжают о*уе... ээээ... наслаждаться новой родиной. А Ялтинский детсад №3 нужно вообще запретить! Как-то не правильно он понял требование Владимира Владимировича о необходимом рывке! Что это за рывок такой экстремистический? Почему во все стороны?" - говорится в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", соцсети удивил новый детский сад в оккупированном Крыму, где установили "украинские" парты.

Ранее в сети показали, как боевики на Донбассе продолжают делать из детей врагов Украины. В одном из детских садов Донецка провели праздник с танцами детей в военной формеи с участием известного боевика Ахрика Авидзбы по кличке "Абхаз".

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