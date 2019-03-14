Убийство сотрудника АП в Киеве: врачи назвали причину смерти

Сотрудник Администрации президента Александр Бухтатый, найденный мертвым 14 марта в Киеве, по предварительным данным умер от хронической ишемической болезни сердца.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, было проведено вскрытие, по результатам которого в качестве предварительной причины смерти установили болезнь сердца. Однако, кроме этого, у мужчины также обнаружили перелом костей носа. Характер и способ получения этой травмы, а также окончательная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Во время осмотра места происшествия и личных вещей мужчины выяснилось, что исчез его мобильный телефон.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители также установили двух мужчин, которых камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с умершим. Их доставили в управление полиции, с ними общаются следователи. У одного из доставленных обнаружили мобильный телефон потерпевшего, его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 марта в Киеве нашли убитым 46-летнего работника Администрации Президента Александра Бухтатого.