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В Харькове полицейская насмерть сбила пенсионера: стали известны подробности

суббота, 16 марта 2019, 17:45

8 марта в Харькове сотрудница полиции за рулем автомобиля насмерть сбила 65-летнего мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 11:30 на улице Полтавский Шлях. Там 42-летняя женщина на авто марки Toyota наехала на пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу. 65-летний мужчина в результате ДТП получил травмы различных частей тела и в тяжелом, неконтактном состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Как позже стало известно, 14 марта пожилой человек скончался.

Правоохранители установили, что за рулем транспортного средства находилась работник отдела одного из структурных подразделений ГУНП в Харьковской области.

По данному факту следственным были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Материалы уголовного производства направили в прокуратуру.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на бульваре Тараса Шевченко в ночь на 31 октября 2018 года автомобиль полиции сбил пешехода, который оказался вором. Позже в сети опубликовали видео инцидента.

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