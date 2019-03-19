Жена защитника Луганского аэропорта рассказала о "своей" войне

Медик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Лариса рассказала о том, как она оказалась в зоне боевых действий на востоке Украины.

"Когда поехала в АТО, мужчина научился завязывать дочери бантики. Я была приятно поражена. Он у меня большой молодец. Отговаривать ехать на восток не стал – я знала, что должна там быть. В коллективе меня бы не поняли.

Во время первой командировки на Донбасс медицинская рота десантников выполняла обязанности вблизи села Пески в Донецкой области. В феврале здесь как раз начинаются интенсивные обстрелы – есть раненые. У некоторых раны не совместимы с жизнью. Все трудности коллектив преодолевает благодаря слаженной работе и поддержке своей командира медроты - Татьяны Юрьевны", - рассказала она.

Также она вспомнила лето 2014 года, которое назвала "тяжелым". В то время в составе десантников ее муж защищал Луганский аэропорт.

"Он уехал из дома 8 марта, в мае мы встретились на Харьковщине, а 13 июля они заходили в Луганский аэропорт, – вспоминает Лариса. – Я об этом не знала, связи почти не было. В конце июля мужа ранили – об этом я тоже узнала последняя.

Телефон был выключен 2 недели. Жена не находила себе места. Когда вдруг услышала родной голос в трубке – была самой счастливой на свете. Мужчина сам себя выдал. Говорит, Не волнуйся, обо мне здесь девушки заботятся. Тогда и Лариса поняла, что он – в госпитале. Ранение в грудную клетку, контузия. Не прошло и полгода после возвращения домой, как муж снова уехал на войну", - добавила она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 17 марта боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из противотанковых ракетных комплексов: один боец ВСУ убит еще двое ранены.