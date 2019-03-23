Кличка "Дема": российский наемник засветился под Авдеевкой, призывая людей в ряды боевиков ДНР

В сети показали призывы наемника Кремля Кирилла Деменкова по кличке "Дема" в ряды боевиков так называемой ДНР.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий".

"Ихтамнет. Вообще. Это все выдумки", - написал он и опубликовал скриншот со страницы "Демы" в соцсетях, где он разместил "приглашение" воевать к боевикам.

"Доблестная 6 рота приглашает механиков-водителей боевых машин, операторов наводчиков, пулеметчиков, радиотелефонистов. (от 18 до 55)", - написал Кирилл Деменков в интернете.

Также в своем посте он отметил, что командиры хорошо относятся к "служащим", нет задержек заработной платы и предоставляются отпуска. По его словам, требуются на "должности" лишь мужчины.

На странице "Демы" также указано, что он находится в Авдеевской промзоне.

Отметим, что в декабре 2018 года сайт sprotyv.info упоминал Кирилла Деменкова в списке из 67 наемников. Там указали, что он гражданин РФ, родился 02.04.1992 года. Состоит в подразделении боевиков 3 МСВ 6 МСР 2 МСБ.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, что украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали российского наемника из Бурятии Александра Курякова.