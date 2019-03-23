РУС. | УКР.

суббота, 23 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

23 марта

11:39
Скандал со списком "неприкосновенных: источники раскрыли детали встречи Луценко с послом США
11:33
YUNA-2019: эксклюзивные фото с красной дорожки
11:25
Где смотреть онлайн женской гонки преследования Кубка мира в Холменколлене: расписание трансляций
11:15
Активисты в Киеве пришли на помощь к журналисту, ставшему жертвой "профессионалов": фото
11:10
Лучшая теннисистка Украины опозорилась на супертурнире в США
11:02
Кличка "Дема": российский наемник засветился под Авдеевкой, призывая людей в ряды боевиков ДНР
10:50
Португалия - Украина: реакция украинских футболистов
10:48
В Украине в конце марта выпал снег: опубликованы фото
10:42
Названа дата премьеры сериала "Слуга народа-3": опубликован трейлер
10:30
Украинских активистов повеселил их "арест" в России
10:26
Газ в обмен на смерть: сети возмутила встреча премьера Путина с украинскими политиками
10:20
Доволен на 80%: Шевченко оценил игру Украины против Португалии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кличка "Дема": российский наемник засветился под Авдеевкой, призывая людей в ряды боевиков ДНР

суббота, 23 марта 2019, 11:02

В сети показали призывы наемника Кремля Кирилла Деменкова по кличке "Дема" в ряды боевиков так называемой ДНР.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий".

"Ихтамнет. Вообще. Это все выдумки", - написал он и опубликовал скриншот со страницы "Демы" в соцсетях, где он разместил "приглашение" воевать к боевикам.

"Доблестная 6 рота приглашает механиков-водителей боевых машин, операторов наводчиков, пулеметчиков, радиотелефонистов. (от 18 до 55)", - написал Кирилл Деменков в интернете.

Также в своем посте он отметил, что командиры хорошо относятся к "служащим", нет задержек заработной платы и предоставляются отпуска. По его словам, требуются на "должности" лишь мужчины.

На странице "Демы" также указано, что он находится в Авдеевской промзоне.

Отметим, что в декабре 2018 года сайт sprotyv.info упоминал Кирилла Деменкова в списке из 67 наемников. Там указали, что он гражданин РФ, родился 02.04.1992 года. Состоит в подразделении боевиков 3 МСВ 6 МСР 2 МСБ.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, что украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали российского наемника из Бурятии Александра Курякова.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: