На острове Бали за вооруженное ограбление задержали украинского "оборотня в погонах": фото и видео

На острове Бали задержали украинца, который участвовал в ограблении и перестрелке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Преступником оказался бывший следователь закарпатской милиции, которого внутренняя безопасность разоблачила в совершении преступления. Стало известно, что после реформы он попытался пройти конкурсный отбор и стать полицейским снова. Однако из-за совершенных в прошлом преступлений, экс-милиционера не допустили в ряды полиции.

Решения работников внутренней безопасности подтвердило задержание мужчины иностранными правоохранителями за совершение тяжкого преступления на острове Бали.

В марте 2015 года сотрудники внутренней безопасности МВД Украины разоблачили отдельных сотрудников следственного подразделения Хустского горотдела УВМВС в Закарпатской области на причастности к ограблению и перестрелке.

"Было установлено, что следователи, работая над расследованием дела, не признали вещественными доказательствами автомобили и регистрационные документы, которые были с явными признаками подделки и замененными номерными знаками кузова, а также - выдали эти автомобили лицам, не являющимся собственниками", - говорится в сообщении.

По материалам внутренней безопасности МВД Хустской межрайонной прокуратурой было начато уголовное производство по ст.365 (превышение власти или служебных полномочий), которое впоследствии переквалифицировали на 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Подозрение в совершении преступления объявили следователю, майору милиции, а впоследствии обвинительный акт направили в суд. Постановлением Хустского районного суда на основании ст.45 (в связи с деятельным раскаянием) Уголовного кодекса Украины мужчину освободили от уголовной ответственности.

"В 2017 году бывший милиционер решил вернуться в правоохранительные органы и подал документы для прохождения конкурса на вступление в ряды Национальной полиции Украины. Однако, по результатам изучения дела кандидата, Закарпатским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ обновления его на службе было признано нецелесообразным", - сообщает пресс-служба полиции.

Поняв, что надеть погоны снова не удастся, экс-следователь перешел на противоположную сторону закона.

Сговорившись с двумя гражданами Российской Федерации, закарпатец оказался на острове Бали. Сотрудники местной полиции задержали его с сообщниками на совершении разбойного нападения на магазин, откуда они, угрожая оружием, похитили 900 миллионов индонезийских рупий. При задержании один из преступников пытался оказать сопротивление, поэтому полиции пришлось стрелять на поражение.

Тогда правоохранители задержали двоих грабителей. Ими оказались гражданин России Георгий Жуков и гражданин Украины Роберт Хаупт. По сообщению комиссара полиции на Бали, при обыске их комнаты в районе Кедонганан, Бадунг, полицейские обнаружила сумку с деньгами и оружие.

Четверым подозреваемым удалось скрыться на автомобиле, в настоящий момент они находятся в розыске, среди них, как утверждается присутствует женщина 34 лет.

Сейчас бывший милиционер из Украины находится в тюрьме Бали, ожидая приговора суда. По местному законодательству за совершенное преступление ему грозит не менее 15 лет лишения свободы.

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