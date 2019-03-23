Резонансное ДТП с Зайцевой: адвокат сделал громкое заявление по приговору и показал документ

Адвокат участника аварии в Харькове Геннадия Дронова, которого приговорили к 10 годам заключения, Сергей Перепелица, подал апелляцию.

Об этом сообщает сам правозащитник на своей странице в Facebook.

В Харькове защитник осужденного по делу о кровавом ДТП на Сумской Геннадия Дронова подал апелляцию. Перепелица опубликовал фото документа в социальной сети.

"Считаем, что приговор Киевского районного суда Харькова является предвзятым, незаконным, необоснованным, таким, который был составлен с рядом нарушений процессуального права, а также прав человека, предусмотренных Конституцией Украины", - говорится в тексте.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о пяти ключевых моментах в решении суда по делу смертельной аварии на Сумской, согласно которым Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к заключению.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор по делу о смертельное ДТП в Харькове - Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, однако родственники погибших считают, что в деле есть "подводные камни".