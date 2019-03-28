РУС. | УКР.

четверг, 28 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

28 марта

19:24
Эксперт заявил, что пророссийские силы могли сделать ставку на победу Зеленского
19:23
​В Киеве сразу пять авто устроили ДТП паровозиком: фото
19:18
В Хмельницком создадут первый интермодальной хаб
19:00
Журналист назвал неожиданного технического кандидата Зеленского на выборах
18:55
​Известный украинский олигарх угодил в чистилище "Миротворца": фото
18:31
ВСУ устроили боевикам панику в Горловке: что известно
18:20
Сын суперзвезды российской эстрафы может стать игроком испанского топ-клуба
17:59
​Страшный пожар в Кропивницком: появились фото героев, спасших город
17:45
Английский топ-клуб назвал имя главного тренера на следующий сезон
17:32
​Когда в Киеве отключат отопление: власти дали ответ
17:27
Огненная трагедия в Кропивницком: блогер рассказал, возможно ли такое в Киеве
17:26
​Деньги на ветер: что не так с выплатами на третьего ребенка в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ВСУ устроили боевикам панику в Горловке: что известно

четверг, 28 марта 2019, 18:31

В сети появилась информация, что бойцы ВСУ вошли и закрепились в городской черте оккупированной террористами Горловки Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО Андрей Шор.

"О том, что ВСУ закрепились в городской черте Горловки, кто-нибудь уже писал? Про источники не спрашивайте", - написал он.

Частично слова Шора подтвердил экс-главарь террористов Игорь Гиркин.

"Укро-военные еще подвинулись в серой зоне под Горловкой. Хвастаются, что уже "вошли в город". Пока это не так, но подвинулись неплохо - на расстояние 350 метров от передовых позиций "корпусов". Сейчас там идут стычки и перестрелки", - опубликовали его сообщение на странице "Сводки от ополчения Новороссии" в "Вконтакте".

Также в этом паблике появилось сообщение блогера Константина Старикова.

"В Горловке начинается паника. Никто не дает никакой информации, все молчат. От этого паника только усиливается. Почему в группе нет ничего что происходит сейчас в Горловке? Украинские волонтеры и пропагандисты в своих СМИ сообщают, что ВСУ якобы вошли в Горловку и закрепились в городской черте. Из Донецка сообщают, что укры реально подошли вплотную к Горловке, что в городе уже паника среди жителей", - написал он.

По словам блогера, в Донецке среди жителей во всю ходят слухи, что готовятся к сдаче Ясиноватая, части (или полностью) Горловки и нескольких поселков под Донецком. "Из Донецка сообщают что информация по Горловке идет от жителей Горловки по телефонам. Военные эту информацию официально пока не подтверждают", - добавил он.

В свою очередь, "глава администрации" Горловки Иван Приходько опроверг информацию о занятии подразделениями ВСУ части Горловки.

"ВСУ вошли в черту города? Это бред. Исключительно желание военных Киева. У нас все спокойно, территория под контролем военнослужащих ДНР", — заявил он.

"Представитель Управления Народной милиции ДНР" также отметил, что информация о продвижении ВСУ в сторону города не соответствует действительности.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал новые кадры взрывного "сюрприза" от украинских военнослужащих боевикам, в результате которого был уничтожен "Урал" противника и ликвидирован оккупант.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Украинских моряков признали военно­пленными: как это поможет надавить на Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: