​Месть оккупантам: офицер ВСУ показал видео двух точных ударов по блиндажам боевиков

Военные ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков на Донбассе и уничтожили два вражеских блиндажа.

Об этом написал офицер ВСУ и блогер Анаталий Штефан ("Штирлиц").

"Плюшки ватрушкам всегда их успокаивают и напоминают о том, что ОСы на своей земле, а оккупантам место только в 200_бригаде или запоребриком. Военные хорошо и вдохновенно делают свое дело несмотря ни на какие внешние факторы. Одна задача - это победа и сохранение жизни наших воинов", - написал военнослужащий.

По словам Штефана, бойцы ООС уничтожили два блиндажа боевиков, потери противника уточняются.

"В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы противника, воины ОС нанесли удар по их позициям. Результатом умелых действий защитников уничтожены два блиндажа противника и повреждена одна единица техники. Безвозвратные и санитарные потери противника уточняются", - добавил "Штирлиц".

Как сообщал "Апостроф", бойцы батальона "Азов" со склада 30 ОМБр нанесли смертельный удар по позициям боевиков на востоке Украины.