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В сети рассказали, как боевики ДНР раздевают и унижают людей на пунктах пропуска

пятница, 29 марта 2019, 09:39

Проверка на контрольно-пропускных пунктах Донбасса со стороны пророссийских боевиков длится более трех часов, в то время как на украинских КПП она длится 10-20 минут.

Об этом в Facebook написал пользователь Max Sevch.

"Большего издевательства и идиотизма чем на границе дыры сложно себе представить, это не то, фашисты, это реальные орки без мозга, которые тупо получают удовольствие издеваясь над людьми", - написал он.

По словам мужчины, боевики раздевают молодых девушек, чтобы проверить, не провозят ли они запрещенную символику. При этом девушек заводят в потайные комнаты и проводят "полный досмотр личных вещей".

а прошлой неделе прямо на улице раздели до белья девушку прямо на улице до белья, кроме того любят раздевать "борзых мужиков" а еще и делают проктологический осмотр на предмет провоза наркотиков и это не шутка", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились фото, на которых толпы людей из Александровки (Донецкой области) так и не дождались автобуса из Донецка.

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