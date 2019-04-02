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Санаторий "Жовтень" под Киевом захватывают рейдеры - главврач

вторник, 02 апреля 2019, 13:26

Руководство клинического санатория «Жовтень» (Киев) заявляет о попытке рейдерского захвата учреждения руководством ЧАО «Укрпрофздравница», на балансе которого находится этот реабилитационный центр.

Об этом сообщил главврач санатория Александр Владимиров для "Подробностей".

«Во время моего лечения я получил сообщение, что меня уволили с занимаемой должности директора – главного врача санатория «Жовтень». Работники трудового коллектива сообщили мне, что руководством «Укрпрофздравницы» назначен директор Мельник Сергей Алексеевич. Насколько мне известно, он вообще не врач, а до этого руководил спортивным клубом. Видимо, именно поэтому его назначили не директором – главным врачом санатория, а только директором», - рассказал Владимиров.

Он также подчеркнул, что 5 февраля 2015 года ЗАО «Укрпрофздравница» продлила с ним контракт как с руководителем санатория «Жовтень» на пять лет.

Адвокат уволенного главврача Алексей Бебель сообщил, что уже подал исковое заявление в суд о признании незаконным приказа об увольнении.

"Увольнение произошло во время лечения. Во-вторых, исполнять обязанности директора – главного врача по уставу предприятия имел право только кто-то из заместителей. По сути, была введена новая должность – директор. Но новая должность - это не руководитель предприятия», - объясняет адвокат.

Кроме того, неизвестные лица изменили регистрацию «Жовтня» как юридического лица с Киева на Красноград Харьковской области. При этом Сергей Мельник написал Александру Владимирову сообщение, в котором обвинил в перерегистрации именно главврача. Сам Владимиров свою причастность к махинациям отрицает, подчеркивая, что смена регистрации ставит под угрозу деятельность санатория: его счета заблокированы, и учреждение не может проводить финансовые операции, в частности, платить налоги.

Несмотря на свое заболевание, действующий главный врач уже обратился в правоохранительные органы с заявлениями о совершении уголовного преступления, в том числе относительно регистрации санатория в Краснограде», - заключает адвокат Бебель.

Напомним, санаторий «Жовтень» – реабилитационное учреждение, созданное в 1950-е годы в пригороде Киева Конча-Заспа. Здесь проходят лечение и реабилитацию воины АТО, беременные женщины, люди с травмами позвоночника, ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Александр Владимиров возглавляет санаторий с 1987 года.


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