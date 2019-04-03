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На Донбассе погиб украинский доброволец: опубликованы фото бойца

среда, 03 апреля 2019, 19:39
Фото: соцсети

Стало известно о смерти добровольца Романа Федоришина, попавшего в ДТП во вторник, 2 апреля.

Об этом сообщает первая отдельная штурмовая рота ДУК ПС на своей странице в Facebook.

Известно, что украинский военнослужащий также получил ранение неделю назад в районе Авдеевки. У него осталась маленькая 3-летняя дочь Виктория.

Роман Федоришин родился 8 мая 1991 года, учился в школе №2 г. Ходорова и был активным участником революции Достоинства. После Майдана пошел защищать Украину на Донбасс.

В сети прокатилась волна скорби из-за случившегося.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе в день своего рождения умер боец ООС. Дмитрию 31 марта исполнилось 24 года, он умер естественной смертью во сне.

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