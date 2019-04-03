Пираты захватили украинских моряков в Африке: первые подробности и фото

В среду, 3 апреля, стало известно, что в Гвинейском заливе (территориальные воды Камеруна) 30 марта группа нигерийских пиратов проникла на борт корабля-контейнеровоза и взяла в заложники экипаж.

Об этом сообщили в Профсоюзе работников морского транспорта Украины.

Родственник одного из заложников уведомил, что среди членов экипажа есть украинские граждане.

"По информации, полученной Морским информационным центром от родственников одного из моряков, среди заложников есть украинцы", - говорится в сообщении.

Информация была передана через украинского консула в Нигерии в Министерство иностранных дел Украины.

Вскоре личности украинских заложников удалось установить, как сообщается, их семьям уже предложена всевозможная поддержка. Захваченное судно пришвартовано в одном из местных портов.

Заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кырылыч прокомментировал захват украинцев в заложники, отметив, что дипломаты работают над разрешением ситуации. По его словам, раскрытие информации о личностях удерживаемых пиратами моряков, нецелесообразно.

"Министерство иностранных дел принимает меры в указанной чрезвычайной ситуации в соответствии с определенными полномочиями… Комментарии не способствуют быстрому решению проблемы", - сообщил представитель МИД.

Как сообщал "Апостроф", в январе шесть человек были похищены в результате нападения пиратов на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе.