В Кабмине раскрыли статистику смертей от гриппа в Украине: инфографика

За 13 недель эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли 55 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"За прошедшую неделю заболели более 138 тысяч человек. Это меньше по сравнению с прошлой неделей и показателями заболеваемости в аналогичный период прошлого года", - говорится в заявлении Минздраве.

Также отмечают, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ уже идут на спад. А эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей страны. В частности, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 358,3 на 100 тысяч населения, что на 30,9% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

Сообщают, что в течение 25-31 марта на грипп и ОРВИ заболели 137 916 человек, из них 66,3% дети до 17 лет.

Отмечается, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 161 539 человек.

Как сообщал "Апостроф", в начале февраля в Киеве 106 школ закрыли из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.