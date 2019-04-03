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Во Львове за крупную взятку арестован директор скандальной мусорной свалки: видео

среда, 03 апреля 2019, 08:33

2 апреля во Львове суд взял под стражу директора коммунального предприятия, которого задержали сотрудники Службы безопасности Украины за вымогательство взятки в размере 4,7 миллиона гривен.

По информации пресс-центра СБУ, чиновник организовал незаконный механизм фиктивной поставки извести, которую должны были использовать для стабильного функционирования станции очистки фильтратов Грибовицкой свалки.

В планах чиновника было использовать лишь треть извести, а сам он хотел получить 65% от суммы перечисленных средств за товар, который по факту поставлен бы не был.

Следствие решило, что действия чиновника могли привести к возникновению чрезвычайных происшествий.

Злоумышленника задержали после получения части взятки в размере 400 тыс. грн.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чиновников Броваров Киевской области уличили в закупках мяса для школьного питания по завышенной в пять раз цене.

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