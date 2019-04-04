Появилось видео момента взрыва посреди улицы в Одессе

В сети опубликовали видео взрыва на Фонтанской дороге в Одессе, который произошел по вине строительно-монтажной организации "ОдессаАгроГаз".

В заявлении пресс-службы горсовета говорится, что на данном участке проводились работы по прокладке газопровода к новострою в Клубничном переулке. Взрыв же прогремел в момент, когда строители проводили испытания трубопровода.

В горсовете напомнили, что по строительным нормам, после сварочных работ и засыпки труб газовые сети испытывают на прочность. Судя по всему, газопровод это испытание не выдержал.

В результате взрыва один человек получил травмы, а также были повреждены два автомобиля. Представители предприятия уже пообещали возместить ущерб пострадавшим.

При этом владелица одной из поврежденных машин заявила, что после того, как с места уехали журналисты, представители "ОдессаАгроГаз" заявили, что ничего никому просто так возмещать не будут.

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