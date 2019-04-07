Опубликованы фото победы "русского мира" в Севастополе

Жители оккупированного Крыма продолжают сетовать на "власти", которые разрушают полуостров.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым, опубликовав соответствующие снимки.

Жители Севастополя выкладывают в социальные сети фото города: на снимках можно увидеть разрушенные дороги, разваленные остановки общественного транспорта и другие грустные вещи.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях распространили очередное фото с оккупированного Крыма, на котором видны реалии существования народа при так называемой "власти".

Совсем недавно в мережі користувачів здивувало стан будівлі пошти в окупованому місті.

Ранее в сети показали фото ужасных условий в одной из поликлиник оккупированного Севастополя.

Также в интернете появились несколько фотографий с оккупированного Крыма, показывающих обветшалость курортных городов.