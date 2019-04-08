В сети показали фото могилы главаря боевиков ДНР "Мамая" на Донбассе

В сети показали фото заброшенной могилы на Донбассе ликвидированного главаря банды боевиков так называемой ДНР "Пятнашка" Олега Мамиева ("Мамая").

Ее фото опубликовано на странице фонда Вернись живым в Facebook.

"Оказывается, немцы тоже ставят "памятники". Правда, какие боевики - такая и память. Вот этот знак установлен на позициях кафиров близ Крутой Балки. Табличка, судя по всему, нарисованная простым фломастером и посвящена погибшему в мае 2018 предводителю боевиков, "командиру" так называемого батальона "Пятнашка" Олегу Мамиеву псевдо Мамай", - говорится в подписи к снимку.

Подробнее о ситуации на востоке Украины и ликвидации "Мамая" читайте в материале "Апострофа" Главари ДНР в трауре и несут потери: что происходит на Донбассе.