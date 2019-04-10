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Полиция сделала неожиданное заявление по кровавому инциденту с активистом в Житомире
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Полиция сделала неожиданное заявление по кровавому инциденту с активистом в Житомире

среда, 10 апреля 2019, 12:59

В полиции заявили, что активист националистической организации С14 получил в Житомире ножевое ранение в ходе нападения на бездомного.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Как отмечается, между бездомным и группой молодых людей произошел конфликт в заброшенном доме. Мужчина спал, когда в здании появились активисты и начали наносить ему удары. Защищаясь, бездомный нанес ранение одному из них.

Также в полиции сообщили, что бездомный занимается сбором вторсырья и стеклотары. Отношения к наркоторговле, в чем его ранее обвиняли активисты С14, он не имеет.

"Сейчас установленные в ходе предварительного выяснения обстоятельства проверяются в рамках начатого уголовного производства. Назначен ряд экспертиз, в том числе по ступени тяжести травм, полученных обоими участниками схватки... В то же время заявления, сделанные отдельными членами националистической организации, в предвзятости полиции в расследовании указанного правонарушения безосновательны и могут основываться на желании скрыть истинные причины произошедшего", - говорится в заявлении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России суд заочно арестовал двух членов украинской националистической организации С14 - Сергея Мазура и Александра Войтко.

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