В сети обсуждают фото и видео "шабаша" в России в честь дня освобождения Одессы

В сети активно обсуждают празднования в Москве, посвященные годовщине освобождения Одессы.

Как пишет в Twitter пользователь "Одесская истирия", россияне превратили день освобождения Одессы в оружие пропаганды.

"Это даже уже бесполезно комментировать. А нет, все же прокомментирую. Вот кто сегодня пришел создать картинку для Москвы в Одессе. Вот мы и дожили до тех времен, когда день освобождения Одессы превратили в оружие пропаганды из за поребрика "русского мира", - говорится в публикации.

В то же время "Четкий ТАСС" в Twitter опубликовал видео празднований в столице России.

"Херсон освободили от нацистов 13 марта - салюта в Москве не было. Николаев освободили 28 марта - в Москве салюта не было. А вот за Одессу мы рады! Просто скоро 2 мая, и у наших шизофреников снова начнётся приход", - подписали публикацию в Twitter.

- Украинцы обратите внимание!



Херсон освободили от нацистов 13 марта - салюта в Москве не было. Николаев освободили 28 марта - в Москве салюта не было. А вот за Одессу мы рады! Просто скоро 2 мая, и у наших шизофреников снова начнётся приход. pic.twitter.com/y47HT5wnxf — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 10 апреля 2019 г.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети обсуждают первые "победоносные" фото из Одессы.