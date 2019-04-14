Популярная туристическая страна отменила визы для Украины

Начиная с 14 апреля 2019 года, граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Для пребывания в стране до 30 дней нужно иметь только загранпаспорт - биометрический или небиометричний", - отметил глава государства.

Он также отметил, что "количество стран для свободных путешествий для украинцев стремительно увеличивается".

Как сообщал "Апостроф", с 27 апреля по 2 мая государственное предприятие - паспортный сервис "Документ" не оформлять и выдавать биометрические документы.

Напомним, подробнее о биометрическом загранпаспорте и поездках с его помощью в Европу по безвизовому режиму читайте в материале "Апострофа": Безвиз с ЕС: три полезные вещи, которые нужно знать украинцам.