Минус семь за сутки: украинские защитники "дали прикурить" боевикам на Донбассе

За сутки воскресенья, 14 апреля, подконтрольные Российской Федерации боевики на Донбассе 10 раз атаковали позиции украинских защитников.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил.

Так, за минувшие сутки боевики только один раз атаковали украинских бойцов из оружия, запрещенного минского договоренностями. Для атак враг применял противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате нападений боевиков один украинский военный был ранен. Вместе с тем, огнем в ответ, как сообщает военная разведка, были ликвидированы четверо оккупантов, еще трое - ранены.

В ночь на 15 апреля боевики придерживались режима тишины, и ни разу не атаковали позиции украинских защитников на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", накануне офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал новое видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе.