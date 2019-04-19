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Куски авто разлетелись в стороны: фото и видео серьезного ДТП с переворотом в Киеве

пятница, 19 апреля 2019, 12:02
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19 апреля в Киеве на улице Борщаговская произошло серьезное ДТП, в результате которого полиция частично ограничила движение.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, в результате столкновения легкового автомобиля Nissan с отбойником транспортное средство перевернулось на крышу.

"Возле КПИ, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего автомобиль перевернуло на крышу. Информация о пострадавших уточняется. На месте работает полиция. Движение частично ограничено", - говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали кадры с места событий.

По данным "Информатора", водитель совершил наезд на яму, после чего потерял управление. Из-за ДТП заблокированы две полосы движения, на месте образовалась пробка. Водитель не пострадал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что виновником ДТП в Обухове Киевской области оказался кандидат в депутаты Николай Соколенко.

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