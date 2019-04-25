Как Россия "спасает" Донбасс: в сети показали плач боевиков

Скандальный российский писатель-террорист Захар Прилепин опубликовал в сети жалобы от боевиков на Донбассе на украинских бойцов.

Так, боевики жалуются, что украинские диверсанты и снайперы активно работают против боевиков, устраивая смертельные ловушки.

"Пишут из ДНР, братья с нашего батальйона", - подписал жалобы боевиков Прилепин.

При этом украинский журналист Денис Казанский отметил в Twitter цинизм самого Прилепина, который попиарился на войне в Украине и сбежал.

"Прилепин создал батальон, попиарился немного, потом сказал, что не будет больше воевать за "такой Донбасс" и уехал в Москву", - написал журналист.

Казанский отметил, что теперь батальон писателя-террориста "несет потери в войне неизвестно за что, а Захар пишет из Москвы грустные посты".

"Вот так и вся Россия "спасает Донбасс" уже 5 лет", - отметил он.

В свою очередь пользователи отметили, говоря о Прилепине, что в диванных войсках всегда удобнее служить.

Как сообщал "Апостроф", ранее Прилепин заявил о "российском" Донбассе и следующих целях в Украине.