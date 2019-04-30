Люди Путина снова бесчинствуют в Крыму: опубликованы видео

Во вторник, 30 апреля в аннексированном Крыму вооруженные российские силовики провели обыск в домах активистов Ролана Османова, Дилявера Бекирова и его сына Руслана Бекирова.

Об этом сообщает CrimeanHumanRightsGroup на странице в Facebook.

Отмечается, что вооруженные люди приступили к своим обыскам рано утром – около 6 часов. Предъявленным активистам поводом к обыскам было названо подозрение в том, что они хранят дома наркотики. В то же время правозащитники считают, что обыски связаны с попыткой запугать активистов, которые недавно активно поддерживали задержанных украинских моряков.

Спустя некоторое время стало известно, что после обысков был задержан лишь Руслан Бекиров. У него якобы обнаружили подозрительное вещество, похожее на наркотическое.

"В одной из комнат якобы была обнаружена бутылка с каким-то порошком. После обыска Руслана увезли. Родные не знают куда именно", - написал местный активист Нариман Джелялов.

Позже родственники задержанного узнали, что его увезли на экспертизу в Симферополь. Силовики оккупантов заверили активиста, что его опросят и вскоре отпустят.

"Местонахождение Руслана Бекирова родные выяснили. После обыска его увезли сдать анализы, видимо на наркотики. После чего его доставили в киевский РОВД Симферополя и дали позвонить родным. По их словам, у него возьмут пояснения и отпустят", - отметил активист.

Как сообщал "Апостроф", ранее так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма продлил срок заключения украинскому пленнику Кремля Владимиру Балуху, "случайно" допустив ошибку в решении. Судья вынесла приговор, согласно которому, увеличила срок заключения пленника даже больше, чем просили "прокуроры".