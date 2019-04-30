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Под Одессой произошла жуткая трагедия с младенцем: опубликовано фото

вторник, 30 апреля 2019, 00:28
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В воскресенье, 28 апреля в Николаевском районе Одесской области 10-месячный ребенок погиб вследствие поражения электрическим током.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В полиции представили также основную версию гибели ребенка – по предположениям правоохранителей, ребенок сунул электрический провод в рот, пока находился без присмотра. Мать в это время готовила ему питание.

"Предварительно установлено, что пока 22-летняя мать готовила смесь, ее 10-месячный сын, оставшись без присмотра, взял в рот неисправный электрический провод от телевизора и в результате замыкания погиб на месте", - сообщили в полиции.

Тело погибшего малыша уже направлено на экспертизу для более тщательного анализа.

"Для установления окончательной причины смерти тело ребенка направлено на экспертизу", - отметили в ГУНП.

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля в Мукачево, Закарпатской области, 13-летняя девочка была госпитализирована после отравления алкоголем и наркотиками.

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