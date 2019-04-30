В сети показали фото наглого вора, пойманного в детской поликлинике Харькова

В Харькове на "горячем" поймали преступника, который средь бела дня пытался украсть детскую коляску из поликлиники.

Фотография злоумышленника была опубликована в социальных сетях.

"Привет, 30.04.19 человек пытался украсть коляску из 13 детской поликлиники. Был пойман на месте, сдан в полицию, если кто то его узнал, обращайтесь в полицию", - говорится в сообщении.

В комментариях люди выразили свое возмущение поступком мужчины.

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