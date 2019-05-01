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​Российские дипломаты вызвали гнев в сети из-за фото с "флагами" боевиков ДНР-ЛНР

среда, 01 мая 2019, 09:32
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Генеральное консульство России в Бресте (Беларусь) опубликовало пост о международном мотопробеге "Дороги Победы - на Берлин 2019 год", прикрепив под ним фото с "флагами" псевдо республик ЛДНР.

Соответствующий пост со снимками ведомство опубликовало в Facebook.

"Свою патриотическую акцию мотоциклисты, которые представляли не только Россию, но и Польшу, Италию, Германию, Казахстан и, конечно же, Беларусь, посвятили беспримерному подвигу советских солдат, защитивших Отчизну и Европу от фашизма", - говорится среди прочего в сообщении.

Под постом поднялась волна негодующих комментариев.

"Любопытно,куда смотрит белорусский КГБ?Луганск и Донецк это УКРАИНА. К чему здесь флаги никем (в том числе и Россией) не признанных квазиреспублик?", "Белорусское КГБ ловит противников аккумуляторного завода и переименовывает дорожные указатели с белорусского на русский", "Позорище ватное", "А что за тряпки на переднем плане? Это мл..ь консульство публикует, официальное дипломатическое учреждение, да ? Днище", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", помощник президента России Владислав Сурков больше не будет курировать боевиков на Донбассе.

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