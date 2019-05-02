В Одессе напали на проукраинских активистов: видео

К вечеру, 2 мая в Одессе в ходе акций к пятилетию массовых беспорядков на Куликовом поле, начались конфликты между патриотически настроенными активистами и их противниками.

Об этом сообщает УНИАН.

К месту событий прибыли несколько представителей проукраинских объединений, и это стало раздражителем для людей, проводящих траурные мероприятия. Так, красные шары, находящиеся в руках у одного из патриотически настроенных активистов начала агрессивно прокалывать пожилая женщина, пояснив это тем, что красный - "это цвет праздника, а радоваться нечему".

Также присутствующие начали оскорблять представителя "Уличного фронта" Демьяна Ганула, поскольку у того был на плечах украинский флаг.

Патриоты и их противники сначала вступили в словесную перепалку, выкрикивая поочередно "Слава Украине!" с одной стороны и "Бандеровские бесы, вон из Одессы" и " Одесса – русский город!" – с другой.

Группа пророссийских лиц потребовала у правоохранителей, чтобы те удалили активистов-патриотов с площади, а затем и попыталась оппонентов атаковать.

Полиция диалога начала работать на месте перепалки, пытаясь урегулировать ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", днем 2 мая в Одессе, в ходе мероприятий к годовщине трагедии, на Куликовом поле был задержан мужчина в футболке с надписью "Севастополь" и изображением российского флага.