По стандартам НАТО: сети возмутило снятое на Донбассе видео бойца ВСУ за "работой"

В сети появилось видео на котором украинский военнослужащий в зоне проведения ООС занимается побелкой бордюров.

Соответствующие кадры опубликовано в сообществе Falcon в Twitter.

"Украина может спать спокойно, потому что мы ее защищаем. Это, чтобы вы понимали, не ППД, это бригада в секторе", - говорится в сообщении.

Под постом появились возмущенные комментарии пользователи соцсетей.

"Дарю секрет который работает в секторах: наймите местного дедушку или бабушку (скинте баблом), который будет вам подметать и белить. И ему надбавка к пенсии, и чисто, и бычки перестанете мимо урны бросать, и Вы перестанете жаловаться. Разруха она в головах...", "Как говорили канадцы, пока вы будете таким заниматься, то не видать вам НАТО. Это в общем о шароварщину", "Этот совок *учий, его искоренить невозможно...", "Главное что веник и белила по стандартам НАТО!", - пишут комментаторы.

Україна може спати спокійно, бо ми її захищаємо. Це, щоб ви розуміли, не ППД, це бригада в секторі pic.twitter.com/E1hYrB09O6 — Falcon (@falconua) 4 мая 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", украинская армия получила отремонтированную партию танков "Булат", которые уже успешно прошли приемо-сдаточные испытания с участием представителей Минобороны.