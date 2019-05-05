Собирались убить: в полиции рассказали о жестоком нападении на известного журналиста

В воскресенье, 5 мая, в полиции переквалифицировали уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

"Уголовное производство переквалифицировано на ст.15, ст.115 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство). Полиция проводит розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника", - сообщил Тракало.

Помимо этого, он добавил, что полиция обращается ко всем кто являются свидетелями, очевидцами события, или обладают информацией, которая может способствовать расследованию данного уголовного производства, предоставить ее полиции Черкасс по адресу ул. Пастеровская, 104 или сообщить по телефонам: 39-31-01, 39-36-01, 102.

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