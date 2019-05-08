Офицер ВСУ показал видео смертельных ударов по боевикам на Светлодарской дуге

Украинские силовики на Донбассе дали адекватный ответ пророссийским наемникам, уничтожив минимум троих боевиков и несколько единиц военной техники.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

"В результате провокационных обстрелов российско-оккупационных войсками подразделений ОС на Светлодарском направлении было принято решение относительно адекватного ответа противнику.

Результатом огня по данным разведки стало уничтожение двух БМП противника. Безвозвратные потери составили 3 человека, санитарные одно лицо", - говорится в сообщении офицера.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Донецке активно идет подготовка к военному параду 9 мая, посвященному Дню победы: боевики согнали в город тяжелую технику.