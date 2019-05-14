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Украинка чудом выжила после падения с 38 метров: видео

вторник, 14 мая 2019, 23:30
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В Запорожье девушка упала с моста высотой 38 метров в Днепр и выжила.

Об этом сообщает ТСН.

О ЧП медикам и спасателям позвонили водители, которые видели, как девушка падала. Но к счастью, течением девушку прибило к мостовой опоре. Именно там ее и нашли водолазы спасательной службы.

Вскоре девушку госпитализировали в больницу с травмами внутренних органов и компрессионным переломом позвоночника. 17-летняя пострадавшая рассказала, что в реку упала случайно.

В свою очередь, спасатели подозревают, что она могла делать селфи и не удержаться. То, что после падения почти с 40-метровой высоты она выжила, медики считают чудом.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились подробности о состоянии пострадавшей украинки в авиакатастрофе в Москве, которая чудом выжила.

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