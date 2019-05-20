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Стало известно решение суда по скандальному фигуранту дела Гандзюк

понедельник, 20 мая 2019, 20:43
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Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть активистки Екатерины Гандзюк, разблокирован.

Об этом сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Так, следственным судьей Шевченковского районного суда Киева 20 мая было вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Полный текст постановления будет предоставлен 23.05.2019 в 15:00. Постановление вступит в силу через 5 дней", - уточнила Сарган.

По ее словам, после вступления решения в силу Генеральной прокуратурой будет подан экстрадиционный пакет документов в Национальное бюро Интерпола Украины. Исходя из этого, Алексей Левин будет объявлен в международный розыск.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк, Алексей "Москал" Левин за неделю до преступления получил за бесценок базу отдыха от юриста главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

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