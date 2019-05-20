Стало известно решение суда по скандальному фигуранту дела Гандзюк

Международный розыск одного из организаторов нападения, которое повлекло за собой смерть активистки Екатерины Гандзюк, разблокирован.

Об этом сообщает спикер Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Так, следственным судьей Шевченковского районного суда Киева 20 мая было вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Полный текст постановления будет предоставлен 23.05.2019 в 15:00. Постановление вступит в силу через 5 дней", - уточнила Сарган.

По ее словам, после вступления решения в силу Генеральной прокуратурой будет подан экстрадиционный пакет документов в Национальное бюро Интерпола Украины. Исходя из этого, Алексей Левин будет объявлен в международный розыск.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк, Алексей "Москал" Левин за неделю до преступления получил за бесценок базу отдыха от юриста главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.