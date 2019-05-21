Под Черновцами женщина полгода жила с трупом матери: подробности

На Буковине женщина полгода скрывала смерть матери, живя с трупом, чтобы получать ее пенсию.

Об этом сообщает ТСН.

В полицию обратился сельский голова, ведь 90-летнюю бабушку никто не видел уже несколько месяцев. Но ее дочь регулярно получала выплаты.

"Бабушка исчезла после Нового года, но дочка заверила, что маму отдала подружке. Там за ней ухаживают, а она платит 3 тысячи гривен за это. В селе дочь появлялась только раз в месяц, когда давали пенсию. Она имела поручение от матери, а перед тем и от отца, который лежал в больнице", - говорится в сообщении.

По словам почтальона Натальи Пужняк, впоследствии отец забрал доверенность от дочери. Именно тогда почтальон всерьез забеспокоилась, что слишком давно не видела бабушку.

"Мы знали, что ориентировочно в 20 числах она постоянно приезжает в село на почтовое отделение и получает пенсию. Приехали к ней на рассвете, она начала в грубой форме угрожать. Но в конце полицейских на подворье таки пустила", - сказал начальник Заставнивского отделения полиции Петр Токарь.

Женщина рассказала, когда мать умерла, то она просто отнесла труп в подвал. Тело почти полностью разложилось, его обнаружили на лестнице даже не прикрытое. Дочка говорит, что мать сюда вынесла вместе с сожителем. По ее словам, совершила такое из-за безденежья, потому что без маминой пенсии не могла бы заплатить коммуналку. Кроме того, средств на похороны она якобы не имела.

Такая новость шокировала всех соседей в округе. Они заявили, что если бы знали о такой беде, никто бы не отказал в помощи. Но после содеянного женщине, которая прятала тело, придется ответить, вероятно, это будет штраф. Тяжкое наказание ей и подельнику, может грозить только в случае, если докажут, что 90-летняя бабушка умерла не своей смертью. Отмечают, что установить это почти невозможно, потому что тело пролежало слишком долго.

Как сообщал "Апостроф", в одной из квартир Тернополя два года пролежало тело умершего мужчины. Соседи чувствовали запах, но думали, что это в подвале сдохло какое-то животное.