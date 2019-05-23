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Город превратился в озеро: появилось видео масштабного потопа в Славянске

четверг, 23 мая 2019, 06:59
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В среду, 22 мая, сильный ливень затопил улицы в Славянске, Донецкой области, создав сложности для движения транспорта.

Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице "Временный Донецк".

Местные жители жалуются на то, что в городе не работают ливневки и считают именно это причиной подтопления.

"Город превратился в одно огромное озеро, ни одна ливневка не работает... Воды по колено", – говорится в подписи к видео.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в мае на Западе Украины из-за сильных ливней были затоплены ряд населенных пунктов. За две декады мая в этом регионе, в частности, в Львовской и Ивано-Франковской областях, выпало несколько месячных норм осадков - до 90 мм.

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