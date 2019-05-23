В больнице умер боец ВСУ, раненый на Донбассе: названо имя

В Днепровской областной клинической больнице имени И. И. Мечникова умер воин ВСУ Роман, который получил ранение на Донбассе.

Об этом сообщает заместитель главного врача больницы Александр Толубаев на своей странице в Facebook.

Бойцу было 48 лет, пулевое ранение он получил вблизи поселка Крымское в Луганской области. Романа доставили в медицинское учреждение 18 мая с диагнозом: тяжелое черепно-мозговое ранение.

"Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации... Днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное, с надеждой на улучшение, с верой в жизнь... К сожалению, на этот раз смерть была сильнее... Сердце Романа остановилось в 23.15...", - написал Толубаев.

Как сообщал "Апостроф", 19 мая в Днепровской больнице имени И. Мечникова умер боец 93-й ОМБр Андрей Федоров, который получил тяжелое ранение на Донбассе.