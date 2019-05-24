В Ровно произошел масштабный блэкаут: фото

23 мая часть Ровно осталась без подачи электроэнергии. Как сообщают местные власти, без света здесь осталась часть улицы Степана Бандеры и несколько улиц в районе 12 школы.

Ситуация вызвана повреждением линии 10 кВт.

Местные жители отмечают, что также света не было и в районе железнодорожного вокзала. Там, в новостройках, люди застревали в лифтах, долгое время ожидая аварийные службы.

Кроме того, жалобы на отсутствие электроэнергии поступали от жителей улицы Карнаухова.

Аварийные бригады продолжают работать на месте событий. Когда возобновляют электроснабжение – не известно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Венесуэле произошло второе за последнее время массовое отключение электричества, которое оставило без света 88% территории страны.