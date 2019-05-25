Быстрота реакции поражает: командиров ВСУ напугал скандал вокруг военной техники

Пост в Facebook комбата Вооруженных сил Украины о неисправной технике в одной из частей вызвал бурную реакцию у военного командования.

Об этом пишет на своей странице в соцсети комбат Олег Громадский.

По его словам, 24 мая он опубликовал в социальной сети сообщение о технике, которая находилась в одной из частей и была сломана.

"Это было около 7 часов утра, в 9 утра по данному факту в части уже работала комиссия и рабочая группа ремонтной бригады, в 11 часов все запчасти на технику уже стояли на штатных местах, около 12 часов у меня обрывался телефон, что техника исправна и просили убрать пост. Уточнив у бойцов, так ли обстоят дела на самом деле, как мне звонят, они подтвердили слова начальников. Пришлось пост убрать!", – пишет комбат.

Он добавил, что за 5 лет войны до этого никто так быстро не реагировал на сообщения о проблемах, и допустил, что на данный случай повлияла смена военного руководства.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно, что украинская армия получит модернизированные истребители МиГ-29.