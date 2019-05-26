​Суд принял жесткое решение по россиянину, стрелявшему по украинцам на Донбассе

Арбитражный суд Донецкой области признал виновным и приговорил к 10 годам заключения боевика "ДНР", гражданина России Федора Устинова за причастность к созданию террористической организации и незаконное обращении с оружием.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на приговор суда от 10 мая.

По данным предварительного расследования, житель Новороссийска Устинов, узнав из СМИ о событиях в Украине, в марта 2014 года впервые прибыл на Донбасс. В течение марта-октября 2014 года он участвовал в демонстрациях и других массовых мероприятиях, призывая граждан Украины к независимости Донбасса и проведения референдума.

Впоследствии российский наемник проходил службу в подразделении "Русская православная армия", в донецком батальоне охраны госпиталя. В октябре 2014 года, находясь в составе незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР" - "1-й батальон", совершил два боевых выхода. В частности, обстреливал позиции сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые действовали в пределах антитеррористической операции на территории Донецкой области в районе населенного пункта Никишина.

21 октября 2014 года контрразведка СБУ задержала Устинова вблизи Дебальцево Донецкой области. При себе он имел удостоверение террористической организации "ДНР" с указанной должности "стрелок", был одет в военную форму морской пехоты РФ. При задержании у него изъято РПК-74 с патронами и снабженный РПГ-18 "Муха".

Начало отбывания наказания боевика "ДНР" суд постановил исчислять со дня его задержания. Приговор суда может быть обжаловано в Донецком апелляционном суде в течение 30 дней со дня его провозглашения.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевика ЛНР, фигуранта "Миротворца" Паата Надараию, бежавшего в Киев, посадили на 4 года.