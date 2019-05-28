На Закарпатье найдено тело загадочно погибшей девочки

В воскресенье, 26 мая, на Закарпатье под мостом обнаружили тело маленького ребенка.

Об этом сообщает местное издание mukachevo.net.

На вид девочке 8-10 лет, на данный момент ее личность не установлена. Тело ребенка обнаружили в ветвях.

Прибывшие на место ЧП судмедэксперты высказали мнение, что девочка погибла еще неделю назад. Сейчас специалисты определяют точную дату смерти и ее причину.

При этом, заявлений об исчезновении ребенка за последнюю неделю не поступало.

"Поскольку Теребля является притоком Тисы, а в паводковые дни место обнаружения ребенка фактически находилось в дельте переполненной Тисы, возможно, тело было принесено течением Тисы с территории Румынии. Выше по течению граница между Украиной и Румынией в административных пределах Закарпатья проходит как раз по Тисе", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Ровно расследовали внезапную смерть 6-месячного ребенка.