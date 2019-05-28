Обнародованы страшные подробности смерти известного украинского мецената

Полиция установила, что известный меценат и адвокат Михаил Петрив, который 27 мая погиб у себя в доме в Ивано-Франковской области, совершил убийство и суицид.

Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины в Facebook.

Как стало известно следствию, 54-летний Петрив поссорился со своей женой, вследствие этого он выстрелил в нее из ружья. Женщина погибла на месте от ранения, а правоохранители нашли ее тело на втором этаже частного дома. Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил с собой. Его тело обнаружили на первом этаже дома.

Отмечают, что около тела хозяина нашли обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. Также в доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой человек просит прощения у родных за содеянное.

По фактам умышленного убийства по части 1 статьи 115 и через незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по части 1 статьи 263 открыто уголовное производство. Сотрудниками полиции проводится проверка.

Как сообщал "Апостроф", 27 мая в городе Коломыя Ивано-Франковской области нашли мертвыми местного мецената Михаила Петрива вместе с его женой.