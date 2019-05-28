Получили по заслугам: боевики понесли потери после ответки украинских военных

За сутки понедельника, 27 мая, на Донбассе наблюдалось относительное затишье: боевики четыре раза атаковали позиции украинских военных.

Об этом говорится в сводке штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, два обстрела были осуществлены с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Боевики также обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате атак боевиков ни один украинский военный не пострадал. Вместе с тем, по данным разведки, ответным огнем были ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

В ночь на 28 мая боевики один раз атаковали позиции бойцов ООС, применив минометы калибра 120 мм. Атака была осуществлена вблизи города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - отмечается в сводке.