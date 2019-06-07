Под Одессой душили и жестоко избили депутатов: фото и подробности нападения

Депутатов Таировского поселкового совета Леонида Гуславского и Даниила Топольницкого атаковали бойцы частной охранной фирмы при проверке резервуара чистой воды возле поселка Совиньон.

Об этом сообщает "Думская".

По словам самого Гуславского, он с коллегой прибыл проверить состояние и работу резервуара чистой воды возле поселка Совиньон, находящегося на коммунальной земле.

"К нам подошел пожилой человек, который имеет огород по соседству. Возможно, он пользуется этой артезианской скважиной, возможно, он вообще считает ее своей, но так или иначе, он начал нам угрожать. Я представился, показал удостоверение депутата, после чего он набросился на меня, схватил за одежду и начал таскать по территории. Я вызвал полицию, сел в автомобиль и ожидал прибытия правоохранителей", — рассказывает депутат.

Однако первыми к месту событий прибыли представители частной охранной фирмы, которые принялись избивать Гуславского и Топольницкого.

"Били по лицу, душили собственной рубашкой и цепочкой, что была на шее, я сопротивлялся, вставлял руки под цепочку. Видимо, у них закончились силы, после чего прибыл участковый и принял у меня заявление", — сообщил Леонид Гуславский.

В результате нападения медики зафиксировали у народного избранника закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Леонид Гуславский не является представителем никакой партии, не связывает нападение с депутатской деятельностью и, по его словам, не понимает, почему подвергся акту агрессии.

"Возможно, это бизнес-интересы этого человека, который возомнил коммунальную собственность своей", — предположил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 мая в городе Камень-Каширский во двор депутата Волынского областного совета Анатолия Буска неизвестный бросил предмет, который взорвался.