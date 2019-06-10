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Экологическая катастрофа на реке Рось: в правительстве сообщили важные детали

понедельник, 10 июня 2019, 13:44
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что по его информации угроз от попадания в реку Рось опасных химикатов нет.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Гройсмана, все службы, прежде всего Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, контролируют ситуацию.

"По моей информации угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. За час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию", - сообщил Гройсман.

Позже он добавил, что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и опасности для водоснабжения также нет.

"Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме", - добавил глава правительства.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в селе Збаржевка Винницкой области во время транспортировки в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов.

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