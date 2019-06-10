Погибли мать и дочь: появились новые фото и подробности жуткого ДТП под Киевом

В результате дорожной аварии, которая произошла 9 июня на 54 километре трассы Киев-Харьков, погибла жена водителя и его теща.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, ДТП произошло около 16:20. По предварительной информации, за рулем ехал мужчина, с ним были два пассажира: его жена и теща. На 54 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский мужчина заснул за рулем автомобиля.

Водитель Lada съехал с проезжей части, где врезался в отбойник, который проткнул машину. К сожалению, обе женщины погибли на месте. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Погибшим было 40 и 68 лет. Детали инцидента будут устанавливать правоохранители.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 июня вечером возле ТЦ "Домосфера" в Киеве Mercedes, в котором находилось пять человек, влетел в пристройку. Вследствие аварии водитель авто погиб на месте, а все пассажиры госпитализированы.