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Погибли мать и дочь: появились новые фото и подробности жуткого ДТП под Киевом

понедельник, 10 июня 2019, 11:10
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В результате дорожной аварии, которая произошла 9 июня на 54 километре трассы Киев-Харьков, погибла жена водителя и его теща.

Об этом сообщает "Информатор".

Как отмечается, ДТП произошло около 16:20. По предварительной информации, за рулем ехал мужчина, с ним были два пассажира: его жена и теща. На 54 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский мужчина заснул за рулем автомобиля.

Водитель Lada съехал с проезжей части, где врезался в отбойник, который проткнул машину. К сожалению, обе женщины погибли на месте. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Погибшим было 40 и 68 лет. Детали инцидента будут устанавливать правоохранители.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 8 июня вечером возле ТЦ "Домосфера" в Киеве Mercedes, в котором находилось пять человек, влетел в пристройку. Вследствие аварии водитель авто погиб на месте, а все пассажиры госпитализированы.

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